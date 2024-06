Mbappé : La statistique qui peut faire trembler Deschamps !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez lors du duel entre le PSG et l'Autriche à l'Euro 2024. Malheureusement pour l'équipe de France, son capitaine et numéro 10 pourrait manquer le prochain match contre les Pays-Bas ce mercredi. Ce qui ne présagerait rien de bon pour les Tricolores. Les hommes de Didier Deschamps n'ayant gagné aucun match sans Kylian Mbappé.

Pour son entrée en lice à l'Euro 2024, l'équipe de France s'est frottée à l'Autriche ce lundi soir. Et les Bleus ne sont pas tombés dans le piège tendu par la bande à David Alaba (forfait pour la compétition, mais présent avec le groupe). En effet, les Tricolores se sont imposés par le plus petit des scores (1-0). Toutefois, ils ont perdu Kylian Mbappé durant la rencontre.

Mbappé absent contre les Pays-Bas ?

A la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso, Kylian Mbappé s'est blessé sérieusement au nez. Une blessure qui l'a contraint à quitter la pelouse de l'Esprit Arena à la 90ème minute de jeu. Comme l'a annoncé la FFF, Kylian Mbappé souffre d'une fracture : « Kylian Mbappé regagne le camp de base de l’équipe de France. Kylian Mbappé a été victime d’une fracture du nez lors de la seconde période du match Autriche - France, ce lundi à Düsseldorf. Le capitaine de l’équipe de France a été d’abord pris en charge par le staff médical et le médecin Franck Le Gall, qui a diagnostiqué une fracture du nez. Diagnostic confirmé lors des examens radiologiques passés à l’hôpital de Düsseldorf. Kylian Mbappé a regagné le camp de base de l’Equipe de France. Il suivra des soins dans les prochains jours, sans subir d’intervention chirurgicale dans l’immédiat. Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l’équipe de France d’envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins ».

La France ne gagne pas sans Mbappé