Formule 1 : Ferrari affiche ses ambitions pour 2022 !

Publié le 18 février 2022 à 16h35 par P.L.

La nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022 est un nouveau souffle d'espoir pour Ferrari. Grâce à cela, l'écurie italienne pourrait bien de nouveau se battre pour les premières places. D'ailleurs, Mattia Binotto a affiché des ambitions très claires au moment de présenter la nouvelle monoplace de la Scuderia.

Après de longues années dominées par Mercedes et Red Bull, la Formule 1 offre un nouveau souffle d’espoir aux autres écuries. En 2022, une nouvelle réglementation visant à plafonner le budget des équipes sera instaurée. De ce fait, les écarts entre les voitures devraient être nettement moins importants. Ainsi, des écuries comme McLaren ou Ferrari pourraient avoir l’opportunité de se battre à nouveau pour les premières places, que ce soit au classement des pilotes ou constructeur. D’ailleurs, Mattia Binotto, patron de la Scuderia , a affiché une ambition claire pour la saison à venir.

Mattia Binotto veut que Ferrari devienne « à nouveau Champion du Monde »