Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Carlos Sainz Jr avec Ferrari !

Publié le 17 février 2022 à 15h35 par B.L.

Auteur d'une saison satisfaisante pour sa première année chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a partagé sa hâte à l'idée de piloter à nouveau pour l'écurie italienne en 2022. L'Espagnol espère ainsi ramener la Scuderia au premier plan.

Ce jeudi, Ferrari a fait sa rentrée en présentant sa nouvelle monoplace F1-75. Grâce à cette nouvelle voiture, la Scuderia compte bien se retrouver en haut de l'affiche après plusieurs saisons en demi-teinte. Arrivé l'an dernier au sein de l'écurie italienne, Carlos Sainz Jr espère lui aussi pouvoir faire de belles choses au volant de sa Ferrari. Cinquième du classement général en 2021, l'Espagnol a affiché ses ambitions pour l'année à venir.

« Il est maintenant temps d’amener l’équipe à un autre niveau »