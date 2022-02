Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur la décision fracassante de Red Bull !

Publié le 16 février 2022 à 12h35 par T.M.

N’ayant pas convaincu chez Red Bull, Pierre Gasly avait finalement été rétrogradé chez Toro Rosso après seulement quelques mois. Une décision forte évoquée par le pilote français.

Aujourd’hui, Pierre Gasly brille au volant de son AlphaTauri. Des performances qui ne lui permettent toutefois pas encore d’avoir une deuxième chance chez Red Bull. En effet, cela avait mal tourné la première fois pour le Français. Promu aux côtés de Max Verstappen en 2019, Gasly avait fini par être rétrogradé chez Toro Rosso quelques mois plus tard étant donné qu’il n’arrivait pas à convaincre.

« Beaucoup de gens ont cru que je ne me remettrai jamais de cette décision »