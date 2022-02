Formule 1

Formule 1 : Haas annonce clairement la couleur pour Mick Schumacher !

Publié le 15 février 2022 à 19h35 par A.M.

Après une première saison prometteuse en Formule 1, Mick Schumacher va peut-être encore progresser en 2022 comme l'annonce Günther Steiner, la patron de Haas.

Et si c'était l'année de Mick Schumacher ? Ce pronostic n'a rien d'anodin. En effet, le fils du septuple Champion du monde de Formule 1 est toujours meilleur lors de ses deuxième saison. Depuis ses débuts en sport automobile, cela s'est toujours passé comme ça pour le pilote allemand. L'exemple le plus récent était en Formule 2. Après une première saison discrète, Mick Schumacher a décroché le titre l'année suivante. En 2022, le pilote Haas débutera sa deuxième saison en F1, et Günther Steiner, la patron de l'écurie américaine, espère que son pilote gardera ses bonnes habitudes.

«Il pourrait déjà avoir fait ce bond»