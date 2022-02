Formule 1

Formule 1 : George Russell s’enflamme pour son duo avec Lewis Hamilton !

Publié le 18 février 2022 à 13h35 par T.M.

Désormais, George Russell fait donc la paire avec Lewis Hamilton chez Mercedes. De quoi faire le bonheur de l’ancien pilote Williams.

Ce vendredi, Mercedes présentait sa nouvelle monoplace pour la saison 2022. C’était ainsi l’occasion de voir Lewis Hamilton être avec son nouveau coéquipier, George Russell pour lancer ce nouvel exercice. En effet, après 5 ans, Valtteri Bottas a quitté Mercedes et c’est donc le jeune Britannique qui est arrivé en provenance de Williams pour prendre la place aux côtés de Lewis Hamilton.

« C’est irréel »