Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Charles Leclerc avec Ferrari !

Publié le 18 février 2022 à 22h35 par B.L.

Septième du championnat du monde la saison dernière, Charles Leclerc espère jouer les premiers rôles avec Ferrari en 2022. Le Monégasque a partagé ses grandes ambitions.

Charles Leclerc est déterminé pour la saison à venir en Formule 1. Après avoir réalisé deux années décevantes avec Ferrari, le Monégasque compte bien rebondir avec la Scuderia . Grâce à la nouvelle monoplace de l'écurie italienne, la F1-75, Charles Leclerc espère ainsi voir Ferrari retrouver les sommets en 2022.

« Je suis confiant pour l’avenir »