Ce crack du PSG a eu chaud avant son transfert

L’arrivée de Bradley Barcola au PSG avait fait grand bruit à Lyon. Formé chez les Rhodaniens, le joueur de 21 ans avait décidé de quitter son club une saison et demi après être passé pro, qui plus est pour rejoindre un rival direct. Une décision qui avait déplu aux fans lyonnais. Si le choix de l’attaquant semble avoir été le bon, rien ne semblait le prédestiner à un tel destin, comme l'a laissé entendre Franck Passi, ancien adjoint de Laurent Blanc à l'OL.

Bradley Barcola vit un véritable rêve éveillé. Alors qu’il jouait encore pour la réserve de l’OL en janvier 2022, l’ailier gauche a rejoint le groupe pro des pensionnaires du Groupama Stadium. Un peu plus de deux ans plus tard, le voilà qui a joué une demi-finale de Ligue des Champions, et il est appelé pour disputer l’Euro avec l’équipe de France. Invité sur le plateau du Canal Football Club , Franck Passi, qui a officié comme entraîneur adjoint de Laurent Blanc à Lyon, a livré une anecdote surprenante sur le droitier.

« ll ne fait pas partie des plans »

Franck Passi s’en fendu d’un récit qui peut étonner au vue de la trajectoire de carrière de Bradley Barcola. En effet, le joueur du PSG n’était pas censé intégrer l’équipe pro de l’OL aussi tôt : « Il ne fait pas partie des plans (à l'arrivée de Laurent Blanc à l'OL). C'est un jeune joueur. On a d'autres joueurs un peu plus expérimentés . »

« avec la réserve, les retours n'étaient pas très bons »