Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso se prononce pour son avenir !

Publié le 21 février 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 21 février 2022 à 21h41

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après trois saisons à explorer d'autres horizions du sport automobile. Mais à 40 ans, l'Espagnol voit sa carrière doucement arriver à son terme. Selon lui, tout dépendra des performances de la nouvelle voiture d'Alpine.

Après trois saisons hors de la Formule 1 à explorer d’autres aspects du sport automobile, entre l’IndyCar, le WEC et le Dakar, Fernando Alonso est revenu en 2021 en s’engageant avec Alpine. Et malgré son âge, l’Espagnol a été plutôt convaincant pour son retour, terminant l’année à la dixième place, devant son coéquipier Esteban Ocon. Mais Fernando Alonso étant âgé de 40 ans, sa carrière s’approche plus de la fin. D’ailleurs, chaque saison pourrait très bien être la dernière pour l’ancien champion du monde. Selon lui, son avenir devrait dépendre de la qualité de la nouvelle monoplace développée par Alpine pour 2022.

« Cela ne sert donc à rien de dire après les essais de Barcelone ou de Bahreïn que je vais rester en F1 encore 10 mois ou encore 3 ans »