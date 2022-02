Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette grosse annonce sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 21 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 21 février 2022 à 18h38

Alors que Lewis Hamilton était en bonne voie pour devenir champion du monde pour la huitième fois, la décision de Michael Masi au Grand Prix d'Abu Dhabi a contrecarré ses plans et permis à Max Verstappen de s'imposer. Sachant qu'il a été la cible de critiques, l'ancien directeur de course a trouvé un énorme soutien.

La fin de la saison 2021 a été plutôt controversée. Tout au long de l’année, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une rivalité intense qui a conduit à une ultime course sous haute tension, les deux pilotes étant à égalité au classement général. Lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le Britannique semblait être en bonne voie pour un huitième titre mondial, lui qui disposait d’une avance considérable sur le Néerlandais. Mais suite à l’accident de Nicholas Latifi, Michael Masi, le directeur de course, a pris une décision discutable qui a permis à Max Verstappen de refaire son retard pour finalement s’imposer lors du dernier tour de la course, et devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Depuis, Michael Masi a subi de nombreuses critiques. Mais alors qu’il a été démis de ses fonctions par la FIA, l’homme de 44 ans a trouvé un important soutien.

«Il a pris la décision, c’est le propre des leaders qui ont du caractère»