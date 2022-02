Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... La sortie fracassante de Red Bull sur le titre de Verstappen !

Publié le 21 février 2022 à 16h35 par A.M.

Plus de deux mois après le titre controversé de Max Verstappen, Christian Horner tient à rappeler que que Red Bull a parfaitement joué le coup tactiquement, à l'inverse de Mercedes.

Le titre de Max Verstappen restera probablement comme l'un des plus fous et les plus controversés de l'histoire de la Formule 1. Et pour cause, lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton filait vers le titre avant que la voiture de sécurité ne vienne interrompre la course. C'est le moment choisi par Max Verstappen pour s'arrêter et chausser des gommes tendres. Le Britannique quant à lui restait en piste, dans sa position, il avait tout à perdre et un arrêt au stand représentait un très gros risque. Finalement, après de nombreuses tergiversations, la course est relancée pour un dernier tour dans lequel Max Verstappen ne fera qu'une bouchée de Lewis Hamilton et de sa Mercedes avec ses pneus en fin de vie. Et malgré la controverse qui a suivi cette course, Christian Horner tient à souligner la tactique gagnante de Red Bull.

«La réalité c’est que tactiquement, nous avons eu raison»