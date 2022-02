Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton réclame toujours une révolution !

Publié le 21 février 2022 à 13h35 par A.M.

Bien que la FIA ait déjà pris des mesures après la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton reconnaît qu'il en attend encore plus.

Après la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi, la FIA a décidé de prendre des mesures. En effet, par le biais d'un communiqué, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA a annoncé un certain nombre de mesures à l'image du départ de Michael Masi, directeur de course jusque-là, ou encore de l'instauration d'un système de vidéo à l'image de la VAR dans le football. Des changements sont également annoncés pour la gestion du régime de voiture de sécurité, principal problème à Abu Dhabi. Cependant, Lewis Hamilton n'est pas encore pleinement convaincu et en attend toujours plus.

«Je n’ai pas vu ce rapport. Mais je ne pense pas qu’il soit prêt encore»