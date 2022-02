Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait une grande annonce pour 2022 !

Publié le 18 février 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton sera bien là en 2022, le pilote Mercedes ne manque pas d’ambitions pour cette nouvelle saison de Formule 1.

Ces dernières semaines, le doute était total concernant l’avenir de Lewis Hamilton. En effet, il était question d’un possible retraite du pilote Mercedes suite son échec face à Max Verstappen. Finalement, la réponse est tombée dernièrement, le Britannique sera bien au rendez-vous pour la saison 2022. Et à l’approche du coup d’envoi de ce nouvel exercice, Hamilton ne manque clairement pas d’ambitions et il l’a fait savoir ce vendredi à l’occasion de la présentation de la nouvelle Mercedes.

« L’objectif final est de remporter le championnat »