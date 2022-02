Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Leclerc... Ferrari fait le bilan de sa saison 2021 !

Publié le 21 février 2022 à 17h35 par P.L.

Ferrari a été auteur d'une saison 2021 convaincante avec ses deux pilotes, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Après une année 2020 délicate, l'écurie italienne semble avoir nettement progressé. Pour Laurent Mekies, cette dernière saison était très importante pour la Scuderia afin de bien préparer 2022.

Après une saison 2020 assez délicate, Ferrari avait à coeur de se rattraper en 2021. Pour cela, la Scuderia a recruté Carlos Sainz Jr pour pallier le départ de Sebastian Vettel. Et l’association de l’Espagnol avec Charles Leclerc a visiblement porté ses fruits. Les deux pilotes ont terminé l’année respectivement à la cinquième et septième place, permettant à l’écurie italienne d’obtenir une troisième position du classement constructeur. Ferrari semble avoir fait de nets progrès en 2021. Pour Laurent Mekies, l'année 2021 était très importante pour bien préparer 2022.

« Nous avons progressé et nous sommes impatients de nous battre pour des choses plus importantes »