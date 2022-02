Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce clairement la couleur à Carlos Sainz !

Publié le 20 février 2022 à 14h35 par A.M.

Après une saison mitigée, Ferrari compte bien redresser la barre et Charles Leclerc compte bien devancer son coéquipier Carlos Sainz cette saison.

Très complices, Charles Leclerc et Carlos Sainz n'en reste pas moins adversaires. Les deux pilotes Ferrari sont très ambitieux pour 2022, à commencer par Charles Leclerc dont la domination au sein de la Scuderia a été mise à mal par Carlos Sainz qui a réalisé une excellente première saison chez Ferrari, coiffant même le pilote Monégasque dans le dernier du Grand Prix d'Abu Dhabi pour la 5e place du classement général. Par conséquent, Charles Leclerc est revanchard et ne compte pas se laisser dominer une seconde fois.

«Carlos et moi sommes libres de nous battre sur la piste»