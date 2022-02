Formule 1

Formule 1 : Red Bull prévient Hamilton pour George Russell !

Publié le 26 février 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que George Russell est le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, la lutte pourrait être au rendez-vous entre les deux Britannique.

Pour cette saison 2022, Mercedes a opéré un grande changement. Après 5 ans, Valtteri Bottas n’a pas été conservé et c’est George Russell qui va désormais être le coéquipier de Lewis Hamilton. Pour autant, l’ancien pilote Williams pourrait ne pas rendre la vie facile au septuple champion du monde. Doté d’un grand talent, Russell pourrait se mêler à la lutte pour le championnat du monde selon Christian Horner, patron de Red Bull.

« La vie ne pas être plus facile pour lui »