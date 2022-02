Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly satisfait de son retour sur les pistes !

Publié le 25 février 2022 à 23h35 par La rédaction

De retour sur les pistes pour les essais hivernaux de Barcelone, Pierre Gasly n’a pas caché sa satisfaction. Le pilote français apparaît confiant à un mois du début de la saison.

Après une belle année 2021, Pierre Gasly affiche de grosses ambitions pour cette nouvelle saison. Avec AlphaTauri, le pilote français espère gagner le deuxième Grand Prix de sa jeune carrière, avant pourquoi pas de s’engager dans une équipe plus prestigieuse. Pour le moment, Pierre Gasly travaille son pilotage avec sa nouvelle voiture. Et malgré un petit accident, le Français tire un bilan positif des essais hivernaux de Barcelone.

« Nous avons beaucoup appris à chaque roulage, sur notre voiture et aussi sur le pilotage »