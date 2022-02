Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche une énorme ambition pour 2022 !

Publié le 23 février 2022 à 16h35 par T.M.

Après avoir remporté le Grand Prix de Monza en 2020, Pierre Gasly ne cache pas son envie de gagner à nouveau en Formule 1.

Il aura fallu attendre de très longues années avant de revoir un Français remporter un Grand Prix de Formule 1. Une attente qui a finalement pris fin en 2020 avec l’exploit de Pierre Gasly. Au volant de son AlphaTauri, il avait ainsi réussi à s’imposer du côté de Monza. De quoi confirmer tout son talent. En 2021, Gasly avait d’ailleurs continuer sur sa lancée avec de beaux résultats, sans pour autant gagner. Une joie qu’il aimerait pourtant connaitre à nouveau.

« J'ai vraiment envie de gagner une autre course ! »