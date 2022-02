Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Fernando Alonso prend position après Abu Dhabi !

Publié le 22 février 2022 à 12h35 par B.C.

Alors que la FIA a pris de nombreuses mesures après les événements survenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Fernando Alonso a relativisé la controverse autour de l'ultime course de la saison dernière.

Dans quelques semaines, la saison 2022 de Formule 1 démarrera, mais en attendant, personne n’a oublié les événements survenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, avec les décisions controversées prises par le directeur de course Michael Masi, ayant permis à Max Verstappen de remporter la course et d’être sacré champion, au détriment de Lewis Hamilton. En réaction à la polémique, la FIA a pris des mesures importantes afin qu'une telle situation ne se reproduise plus, en mettant notamment en place un système de vidéo similaire à celui de la VAR dans le football, tout en décidant de remplacer Michael Masi. À l’occasion de la présentation de l’Alpine A522 ce lundi, Fernando Alonso s’est montré mesuré en évoquant le sujet.

« Cela devait bien arriver un jour. Mais pour moi ce n’est pas grave »