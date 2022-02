Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton veut tourner la page après Abu Dhabi !

Publié le 25 février 2022 à 13h35 par T.M.

Ayant perdu gros lors du Grand Prix d’Abu Dhabi la saison dernière, Lewis Hamilton veut désormais passer à autre chose.

En 2021, Lewis Hamilton était parti en quête d’un huitième titre de champion du monde. Bien parti pour le faire lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le pilote Mercedes a finalement vu Max Verstappen lui passer devant dans le dernier tour. Toutefois, ce sacre du Néerlandais au détriment de Lewis Hamilton a fait l’objet d’une immense polémique suite à la décision prise par la direction de course. Si cela a forcément été dur à digérer pour le Britannique, la page est tournée.

« Je n’ai vraiment rien de plus à ajouter »