Formule 1

Formule 1 : L’énorme annonce de Red Bull sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 24 février 2022 à 13h35 par T.M.

A 37 ans, Lewis Hamilton est encore au sommet de son art. Pour autant, du côté de chez Red Bull, on s’attend à un déclin du Britannique.

En 2022, Lewis Hamilton va donc repartir à la conquête d’un huitième titre de champion du monde après son échec la saison passée face à Max Verstappen. Pour cela, le Britannique va pouvoir compter sur Mercedes, qui travaille toujours autant pour fournir une monoplace de qualité. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte concernant les performances de Lewis Hamilton : son âge. A 37 ans, le septuple champion du monde est encore au top, mais cela pourrait ne plus durer à en croire Helmut Marko.

« Son âge commence à entrer en compte »