Formule 1 : Lewis Hamilton se prononce sur le niveau de Ferrari !

Publié le 24 février 2022 à 10h35 par T.M.

Pour les premiers tours de pistes en 2022, Ferrari a fait une belle impression du côté de Barcelone. Un niveau sur lequel a été interrogé Lewis Hamilton.

Alors que le premier Grand Prix de la saison se dérouleur à Bahreïn le 20 mars prochain, les pilotes ont pu faire leur grande rentrée ce mercredi. Du côté de Barcelone, ils avaient ainsi rendez-vous pour effectuer leur premier tours de piste et ainsi voir ce que donnait leur nouvelle monoplace. Et pour cette rentrée de la F1, ce sont les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr qui ont pris la lumière, montrant de très belles choses. De quoi inquiéter Lewis Hamilton ?

« On ne sait absolument pas où chacun se situe »