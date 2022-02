Formule 1

Formule 1 : Russell, Mercedes... Toto Wolff envoie un surprenant message à Lewis Hamilton !

Publié le 22 février 2022 à 19h35 par A.M.

Malgré son statut, Lewis Hamilton n'est pas considéré comme le pilote numéro 1 chez Mercedes comme le souligne Toto Wolff.

Après une fin de saison extrêmement frustrante avec la perte du titre dans le dernier tour de la saison face à Max Verstappen, Lewis Hamilton repart de zéro. En effet, il va découvrir une toute nouvelle monoplace puisque comme les autres écuries, Mercedes se lance dans l'inconnu avec cette nouvelle réglementation technique qui pourrait bouleverser la hiérarchie. Mais ce n'est pas tout puisque le septuple champion du monde va également affronter un troisième pilote différent au sein de l'écurie allemande. Après Nico Rosberg et Valtteri Bottas, c'est George Russell qui va essayer de mettre à mal l'hégémonie de Lewis Hamilton. Mais pour Toto Wolff, il n'y a aucun numéro 1 chez Mercedes.

Pas de numéro 1 chez Mercedes