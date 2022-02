Formule 1

Formule 1 : Mercedes affiche une énorme inquiétude face à... Ferrari !

Publié le 21 février 2022 à 15h35 par A.M.

A un mois du début de la saison 2022, Toto Wolff reconnaît qu'il craint Ferrari qui a plus de temps pour travailler en soufflerie.

Dans quelques jours, les écuries pourront enfin découvrir le niveau de leur monoplace. En effet, à partir du 23 février se dérouleront les premiers essais hivernaux à Barcelone. Des essais très attendus compte tenu du fait que le règlement technique a largement été modifié ce qui pourrait bouleverser la hiérarchie en place ces dernières saisons. C'est d'ailleurs ce que craint Toto Wolff. Le patron de Mercedes se méfie notamment grandement de Ferrari qui a pu bénéficier d'un travail plus important en soufflerie. Les équipes les moins performantes sont effectivement autorisées à travailler plus en soufflerie. Et pour Toto Wolff, cela donne un énorme avantage à la Scuderia.

Wolff craint Ferrari