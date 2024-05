Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour ce crack

La rédaction

Arrivé sur la pointe des pieds au Real Madrid, Arda Güler impressionne de plus en plus du côté de Santiago Bernabéu. Double buteur contre Villarreal dimanche, le Turc revient de loin, lui qui semblait se diriger vers un prêt cet été. Couvert de louanges par Carlo Ancelotti après la victoire de son équipe contre Alavés la semaine passée, l’ancien joueur du Fenerbahce peut prétendre à plus en vue de la saison prochaine.

C’est ce qu’on appelle un énorme retournement de situation. Arrivé discrètement au Real Madrid l’été dernier, Arda Güler était tout de même très attendu par les supporters madrilènes. Présenté comme un futur crack, le joueur de 19 ans avait dû attendre janvier 2024 pour fouler une pelouse de Liga pour la première fois, mais il s’était ensuite blessé de nouveau dans la foulée. Depuis son retour dans le groupe de Carlo Ancelotti, le milieu offensif impressionne. À tel point que le prêt initialement prévu par la Casa Blanca cet été est désormais de l’histoire ancienne.

Arda Güler jouera pour le Real la saison prochaine

Alors que de nombreuses rumeurs évoquaient un prêt pour Arda Güler la saison prochaine, Relevo indique que les dirigeants du Real Madrid ont finalement un tout autre projet pour le Turc. Les bonnes performances récentes du joueur de 19 ans ont convaincu Carlo Ancelotti et les têtes pensantes merengue de le conserver la saison prochaine. Si il ne sera probablement pas un titulaire, il pourra espérer davantage de temps de jeu.

Arda Güler enchaîne enfin les matchs

Blessé durant la majeure partie de la saison, Arda Güler enchaîne désormais les rencontres en cette fin d’année. Alors que les Madrilènes ont déjà été sacrés Champions d’Espagne, l’équipe de Carlo Ancelotti prépare également une finale de Ligue des Champions. L’occasion d’intégrer le onze titulaire merengue pour le gaucher, qui a fait forte impression lors de ses dernières sorties.