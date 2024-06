Mercato - OM : Riolo balance sur un transfert historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, l’OM a réussi à se séparer de Vitinha, qui s’est engagé définitivement avec le Genoa pour environ 20M€. Une belle affaire pour un joueur recruté 32M€ il y a un an et demi. D’ailleurs, Daniel Riolo lâche ses suspicions sur le transfert de Vitinha a l’OM.

Lors du mercato d’hiver 2023, l’OM battait son transfert historique en recrutant Vitinha pour 32M€. L’attaquant portugais est déjà reparti puisqu’il a été vendu pour 20M€ au Genoa, mais Daniel Riolo n’a jamais compris ce transfert.



Vitinha, Riolo n’a pas compris

« Je n’ai pas compris le début de l’histoire. Dès son arrivée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et voilà, on ne va pas en dire plus mais il y a des choses parfois dans le foot qui sont trop complexes et incompréhensibles pour qu’elles soient claires », confie l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot .

«On ne va pas en dire plus, mais…»