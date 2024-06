Mercato - OM : Le prochain transfert annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de sang neuf, l'OM en pince notamment pour Lilian Brassier et semble même très bien parti pour rafler la mise avec le défenseur central du Stade Brestois. Eric Roy, l'entraîneur du club breton, a d'ailleurs confirmé vendredi en direct un accord entre son joueur et la direction de l'OM, mais apporte toutefois un bémol de taille sur la concrétisation du dossier.

Et si l'OM tenait déjà sa première recrue du mercato estival ? Lilian Brassier (24 ans) est annoncé en approche, lui qui sort d'une saison XXL avec le Stade Brestois. Le défenseur central pourrait ainsi pallier un départ probable de Leonardo Balerdi, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. Et l'OM semble d'ailleurs avoir bien avancé dans ce dossier...

Mercato - OM : Un transfert à 9M€ est imminent ! https://t.co/UvZYRzXv8J pic.twitter.com/xf6zgdBRlj — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Il s’est mis d’accord avec l’OM »

Interrogé en direct sur les ondes de RMC Sport vendredi, Eric Roy a évoqué l'avancée de ce dossier Brassier à l'OM : « Le joueur s’est mis d’accord avec l’OM, mais l’OM n’a pas appelé le club. C’est pour cela qu’il n’est pas parti », précise l'entraîneur brestois.

Une opération entre 12 et 15M€