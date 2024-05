Le Real Madrid perd 6M€ à cause d’un énorme flop !

La rédaction

L’heure est à la fête au Real Madrid. L’équipe de Carlo Ancelotti a été sacrée championne d’Espagne et est encore candidate au titre en Ligue des Champions. D’ailleurs, cette qualification en finale de la plus prestigieuse des compétitions pourrait coûter une petite somme aux Merengues. En cause ? Eden Hazard…

Champion d’Espagne et peut-être bientôt champion d’Europe, le Real Madrid peut être satisfait de la stratégie de recrutement adoptée il y a quelques années : acquérir de jeunes joueurs talentueux, plutôt que d’énormes superstars déjà confirmées à des prix exorbitants. Exception : lors du départ de Cristiano Ronaldo en 2018, les dirigeants merengues avaient fait appel à Eden Hazard, contre un chèque de 160M€. Énorme flop et retraité depuis depuis octobre 2023, le Belge risque encore de coûter de l’argent aux Madrilènes.

Chelsea peut se réjouir de la qualification du Real

The Telegraph annonce aujourd’hui que la qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions a rapporté près de 6M€ à Chelsea, écurie à laquelle les Merengues avaient arraché celui qui devait être le successeur de Cristiano Ronaldo. Il s’agit tout simplement d’une clause prévue dans le contrat du belge, qui courait jusqu’en 2024. Malgré la résiliation de celui-ci, cette clause reste valable.

