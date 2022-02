Formule 1

Formule 1 : Verstappen ne valide pas cette grande révolution en F1 !

Publié le 24 février 2022 à 16h35 par T.M.

Suite à la polémique du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, Michael Masi a été remercié par la FIA. Une décision pas vraiment appréciée par Max Verstappen.

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde en 2021, son titre a été entaché d’une polémique. En effet, alors que Lewis Hamilton semblait s’envoler vers un nouveau titre, tout a basculé suite à une décision de course prise par Michael Masi. De quoi susciter la colère du Britannique, de Toto Wolff et de Mercedes. Et cela a eu de grosses conséquences puisque dernièrement, Masi a été démis de ses fonctions de directeur de course.

« Ce n’est pas la bonne décision »