Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme déjà pour sa nouvelle Red Bull !

Publié le 23 février 2022 à 21h35 par A.M.

Ce mercredi, Max Verstappen a découvert sa nouvelle monoplace, la RB18. Et visiblement, le champion du monde en titre est satisfait.

Deux mois et demi après son premier titre mondial, Max Verstappen a fait son grand retour sur la piste. A Barcelone, pour les premiers essais hivernaux, le jeune champion du monde a découvert sa RB18. Une première journée constructive bouclée avec un total de 147 tours soit quasiment autant que Ferrari et ses 153 boucles. Un signe de fiabilité, mais pour le moment, difficile de connaître la performance de la nouvelle Red Bull qui pointe à 2,7 secondes du meilleur temps de la journée signé par Lando Norris (McLaren). Mais Max Verstappen semble globalement satisfait.

«Tout a fonctionné aujourd’hui»