Formule 1 : Les vérités de Bottas sur son association avec Lewis Hamilton !

Publié le 27 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Fraichement débarqué chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas est revenu, avec émotion, sur sa belle aventure chez Mercedes aux côtés du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Après cinq années passées chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a changé de cap. Le Finlandais s’est engagé avec Alfa Romeo. Un nouveau défi pour Bottas qui a toujours pour ambition d’être un jour champion du monde de Formule 1. Avec Lewis Hamilton, c’était difficile de prendre le dessus. Cependant, Valtteri Bottas ne retient que du positif de leur collaboration, même s’il admet qu’il était le plus souvent inférieur à son coéquipier.

« C’est une légende vivante ! »