Formule 1

Formule 1 : L’analyse de Lewis Hamilton après les essais à Barcelone !

Publié le 26 février 2022 à 19h35 par B.C.

Alors qu’il a décroché le meilleur temps lors de la troisième journée des essais hivernaux à Barcelone vendredi, Lewis Hamilton s’est prononcé sur ces tests.

Cette semaine, les pilotes de Formule 1 se sont retrouvés à Barcelone pour les essais hivernaux. L’occasion notamment pour Lewis Hamilton de tourner la page après les événements survenus à Abu Dhabi en fin d’année dernière. Le pilote Mercedes s’est fait remarquer en signant avec George Russel les meilleurs temps de la troisième journée d'essais hivernaux, devant Sergio Perez et Max Verstappen (Red Bull). À l’issue de ces tests, Lewis Hamilton s’est montré satisfait, tout en reconnaissant que Mercedes avait encore du travail.

« Ces quelques jours ont été intéressants »