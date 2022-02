Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull s'explique pour cette polémique !

Publié le 26 février 2022 à 15h35 par P.L.

Auteur d'une sortie assez controversée, Christian Horner a été accusé de sexisme par certains de ses détracteurs. Le patron de Red Bull a donc tenu à corriger le tir, expliquant le message qu'il voulait réellement délivrer.

À l’aube de la nouvelle saison de Formule 1, Christian Horner n’a pas manqué de créer la polémique. Interrogé par talkSPORT sur la hausse des audiences de la discipline auprès des femmes, le patron de Red Bull a eu des paroles assez controversées : « La F1 attire beaucoup de jeunes filles grâce à ces beaux jeunes pilotes. » Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. En quelques instants, Christian Horner a vu une pluie de critiques s’abattre sur lui sur les réseaux sociaux, certaines l’accusant de sexisme. L’homme de 48 ans a donc tenu à corriger le tir.

« C’est fantastique que nous ayons un jeune public, à la fois féminin et masculin, qui arrive dans ce sport »