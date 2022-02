Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Ferrari, McLaren... Fernando Alonso annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 28 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 28 février 2022 à 18h39

Avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur cette saison, des équipes comme Ferrari ou McLaren ont des chances de venir concurrencer Mercedes et Red Bull. Fernando Alonso a d'ailleurs comparé les différentes voitures après avoir observé leurs performances.

En 2022, la Formule 1 connaîtra une véritable révolution. Après plusieurs années de domination de Mercedes avec Lewis Hamilton, les écuries verront leur budget être plafonné afin d'accroître la compétitivité dans la discipline. Ce changement peut donner de grands espoirs à des équipes comme Ferrari ou McLaren, longtemps éloignées des premières places, qui étaient régulièrement occupées par les Mercedes et les Red Bull. D’ailleurs, Fernando Alonso s’est montré particulièrement impressionné par les performances des voitures de la Scuderia et de Mercedes. Pour McLaren, l’Espagnol réserve son jugement à plus tard.

«Ferrari semble être la plus rapide en ce moment»