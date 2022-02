Formule 1

Formule 1 : L'énorme révélation de Toto Wolff sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 28 février 2022 à 11h35 par A.M. mis à jour le 28 février 2022 à 11h39

Malgré les nombreuses rumeurs concernant l'avenir de Lewis Hamilton, Toto Wolff assure qu'il n'a jamais eu de doutes à ce sujet.

Après la perte du titre mondial à Abu Dhabi dans des conditions rocambolesques, Lewis Hamilton s'est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. A tel point qu'une retraite du septuple champion du monde a été envisagée. Il faut dire que le Britannique s'est muré dans un silence qui a donc semé le doute sur son futur en Formule 1 jusqu'à mi-février et la présentation de la nouvelle Mercedes. Malgré tout Toto Wolff assure qu'il n'a jamais eu de doutes.

«Je n'ai jamais été inquiété par son départ»