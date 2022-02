Formule 1

Formule 1 : Hamilton prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ? Il répond !

Publié le 28 février 2022 à 9h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton n'a cessé d'être commenté ces dernières semaines, le pilote Mercedes assure toutefois qu'il n'a jamais sérieusement songé à prendre sa retraite.

Après la perte de son titre dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi face à Max Verstappen, Lewis Hamilton s'est muré dans un silence qui a suscité le doute sur son avenir. Très agacé par les décisions prises durant le régime de voiture de sécurité lors de l'ultime manche du Championnat du monde, le pilote britannique aurait envisagé de prendre sa retraite et les rumeurs se sont accumulées durant plusieurs semaines, jusqu'à son retour sur le devant de la scène à l'occasion de la présentation de la nouvelle Mercedes. Présent à Barcelone pour les premiers essais hivernaux, Lewis Hamilton a d'ailleurs envoyé un message fort sur sa situation.

«Si je me sens bien pourquoi partir ?»