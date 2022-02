Formule 1

Formule 1 : Bottas envoie un gros message pour 2022 !

Publié le 27 février 2022 à 17h35 par P.L.

En 2022, Valtteri Bottas pilotera sous les couleurs d'Alfa Romeo. Et à l'approche du début de la nouvelle saison, le Finlandais s'est montré très clair sur ses intentions avec sa nouvelle équipe.

Après plusieurs saisons passées aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas a changé d’équipe. Désormais, le Finlandais pilotera pour Alfa Romeo et est considéré comme l’un des leaders de l’écurie. L’homme de 32 ans aura enfin l’opportunité de montrer de quoi il est capable en sortant de l’ombre de Lewis Hamilton en 2022. Valtteri Bottas a d’ailleurs des ambitions très claires avec Alfa Romeo, puisqu’il n’a toujours pas abandonné son rêve de devenir champion du monde. L’ancien de Mercedes a d’ailleurs l’intention d’essayer de tirer le meilleur de lui-même pour aider son équipe à faire des progrès.

«Je peux être la meilleure version de moi-même au lieu d’essayer d’être quelque chose d’autre et de trop en faire»