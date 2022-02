Formule 1

Formule 1 : George Russell lance un avertissement à Lewis Hamilton !

Publié le 28 février 2022 à 21h35 par P.L.

Cette saison, George Russell fera équipe avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Et le Britannique n'a pas changé sa façon d'aborder l'année pour se préparer à son duel avec son compatriote septuple champion du monde.

Après avoir fait ses preuves en Formule 1 au volant de sa Williams, George Russell aura l’opportunité de montrer de quoi il est capable avec l’une des meilleures monoplaces de la discipline. Le Britannique pilotera sous les couleurs de Mercedes cette saison et deviendra par la même occasion le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton, à la suite du départ de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Afin de se préparer au mieux à ce duel face à son compatriote septuple champion du monde, on aurait pu s’attendre à ce que George Russell change sa façon de faire. Mais il s’en sera finalement rien.

«Je veux poursuivre avec la méthode qui est la mienne depuis quatre ou cinq ans»