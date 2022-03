Formule 1

Formule 1 : L’énorme sortie du clan Verstappen sur son sacre !

Publié le 1 mars 2022 à 11h35 par T.M.

S’exprimant sur le sacre de Max Verstappen, Jos Verstappen, père du Néerlandais, a expliqué que cela soulagé le pilote Red Bull, y compris à propos d’un possible départ.

Aujourd’hui, Max Verstappen se sent plus léger. En effet, auréolé de son titre de champion du monde acquis en 2021, le pilote Red Bull voit les choses différemment. « Mon but dans la vie a été atteint et maintenant, vous vous sentez plus calme intérieurement. Je suis plus relaxé maintenant et c’est probablement quelque chose de positif. Avant, il y avait toujours ce désir de remporter un championnat », a notamment expliqué Verstappen à propos de son sacre.

« Peut-être que vous auriez dû changer d’équipe pour y arriver »