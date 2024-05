Mercato : Le RC Lens recrute un attaquant qui va «tout exploser» !

Arnaud De Kanel

La saison dernière, le RC Lens avait été porté par un très grand Lois Openda, auteur d'une saison tout simplement stratosphérique. Dans l'incapacité de conserver son attaquant, les Sang et Or avaient alors recruté Elye Wahi durant le mercato estival. Dimitry Bertaud, son ancien coéquipier à Montpellier, s'est montré très enthousiaste à propos de la saison prochaine où Wahi devrait «tout exploser» selon ses dires.

A la recherche d'un nouvel attaquant pour pallier le départ de Lois Openda, le RC Lens a misé sur Elye Wahi, recruté pour un montant record de 30M€ l'été dernier en provenance de Montpellier. Le jeune joueur de 21 ans n'a pas répondu à toutes les attentes placées en lui. Cependant, il ne faut pas l'enterrer comme l'a confié Dimitry Bertaud, bien au contraire.

«Ce qu’il fait à son âge, c’est superbe»

Le portier montpelliérain, qui retrouvera Elye Wahi à l'occasion de la rencontre opposant le MHSC au RC Lens ce dimanche soir, ne doute pas des capacités de son ancien coéquipier. Selon lui, la saison prochaine sera un tournant dans la carrière d'Elye Wahi.

«Je sais que ce n’est qu’un temps d’adaptation et qu’il va tout exploser la saison prochaine»