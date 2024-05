Mercato : Ce crack du PSG a choisi sa prochaine destination

La rédaction

Si la saison du PSG s’achèvera le 25 mai contre l’OL en finale de la Coupe de France, le travail ne fait que commencer pour les dirigeants parisiens. Les Champions de France se montrent toujours actifs sur le marché des transferts, mais le prochain mercato pourrait marquer un tournant pour les pensionnaires du Parc des Princes avec le départ de Kylian Mbappé qu’il faudra combler. Xavi Simons semble être un joueur d’un calibre suffisant pour épaissir l’effectif de Luis Enrique, mais le Néerlandais se verrait bien en Premier League.

Qui rejoindra le PSG cet été ? Pour le moment, la question reste ouverte. Le départ de Kylian Mbappé est pour l’instant le seul changement connu dans l’effectif, et cette information provoque forcément une avalanche de conséquences. Si Paris semble avoir abandonné l’idée de recruter des joueurs pouvant parfois prendre trop de place d’un point de vue médiatique, il compte tout de même recruter du lourd. Xavi Simons, régulièrement annoncé de retour dans le club de la capitale, avec qui il a d’ailleurs déjà discuté comme l’indiquait le 10sport.com en avril dernier, pourrait finalement se diriger vers l’Angleterre.

« Il aimerait aussi s'éclater du côté de la Premier League »

Interrogé par Culture PSG , Abdellah Boulma rappelle l’intérêt des Parisiens pour Xavi Simons. Cependant, le journaliste affirme que le Néerlandais aimerait évoluer en Premier League la saison prochaine : « Xavi Simons s'éclate du côté de l'Allemagne et il aimerait aussi s'éclater du côté de la Premier League, car c'est un joueur qui a besoin d'espaces pour s'exprimer. En Ligue 1, c'est un peu plus complexe avec des défenses regroupées. Est-ce que c'est un percuteur comme Dembélé ? Non. C'est un joueur qui a besoin d'être libéré du marquage. En tout cas, avec son profil hybride, il ressemble au chaînon manquant en attaque d'une certaine manière et il est très apprécié, je le répète, par Luis Enrique et par Nasser Al-Khelaïfi . »

« il faut le retour du joueur, […] de son entourage »