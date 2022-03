Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Abu Dhabi... L'énorme sortie d'Alonso sur cette révolution !

Publié le 1 mars 2022 à 19h35 par A.M.

Alors que la FIA a réalisé plusieurs changements importants après la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi, Fernando Alonso regrette un peu le dépare de Michael Masi.

Après le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen décrocher son premier titre mondial dans l'ultime tour de la course après une succession de décisions rocambolesques. Une polémique qui a engendré de nombreux changements de la part de la FIA à l'image du départ de Michael Masi, directeur de course qui a notamment été pointé du doigt pour ses choix sous le régime de voiture de sécurité qui ont coûté cher à Lewis Hamilton, doublé dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Interrogé sur cette révolution, Fernando Alonso regrette le départ de Michael Masi.

«Masi nous protégeait»