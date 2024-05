OM - Beye : Il répond à Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM cherche toujours son entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, Daniel Riolo a conseillé à Pablo Longoria d’accélérer sur le profil d’Habib Beye. Un choix qu’a du mal à comprendre Jérôme Rothen qui estime que «c’est une connerie» de miser sur l’ancien joueur Marseillais.

Comme révélé par le10sport.com, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour remplacer Jean-Louis Gasset. Une piste très compliquée puisque l'AC Milan est proche de rafler la mise pour l'entraîneur du LOSC. Une situation qui pousse Pablo Longoria a scruté d'autres profils, moins expérimentés, compte tenu du fait que l'OM ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Et Daniel Riolo validait d'ailleurs la piste menant à Habib Beye.

Gasset - OM : La presse italienne annonce son successeur ! https://t.co/2flBEC9xwX pic.twitter.com/zIQgz0zezN — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Riolo conseille Beye à l'OM

« Pourquoi pas? Il connaît l’environnement. Dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte et la communication aussi. Vu comme est construit l’effectif en ce moment, il sait bien que ça va être un grand chamboulement. Si c’est pour prendre un faux bon… Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir. Tente le coup », recommandait le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot . Jérôme Rothen ne partage pas du tout cet avis.

«Je trouve qu’il dit une énorme connerie»