Lâché par l'OM, il reçoit déjà un appel du pied sur le mercato

L'été s'annonce brûlant du côté de l'OM qui connaît déjà ses trois premiers départs du mercato, à savoir Jean Onana, Pape Gueye et Joaquin Correa. L'attaquant argentin prêté par l'Inter Milan, aurait d'ailleurs déjà trouvé une porte de sortie puisque le directeur sportif de Côme a ouvert la porte à Correa.

Lors du dernier mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour son recrutement et a notamment attiré Joaquin Correa, prêté par l'Inter Milan. Mais l'attaquant argentin n'a jamais convaincu et n'a débuté que six rencontres cette saison en Ligue 1. Et comme l'OM ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions, l'option d'achat de Joaquin Correa ne sera pas levée.

Gasset - OM : La presse italienne annonce son successeur ! https://t.co/2flBEC9xwX pic.twitter.com/zIQgz0zezN — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Côme confirme son intérêt pour Correa

Par conséquent, l'Argentin va faire son retour à l'Inter Milan où il n'entre pas non plus dans les plans. Mais Joaquin Correa a déjà une porte de sortie puisque Côme, qui vient d'assurer sa montée en Serie A, s'intéresse à lui mais également à Mauro Icardi. « Je peux nier notre intérêt pour ces joueurs », assure Carlalberto Ludi, directeur sportif du club lombard, au micro de Sportitalia .

Ce sera toujours avec Fabregas !