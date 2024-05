Cinq renforts débarquent à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois, le mercato de l'OM promet d'être très animé. Et pour cause, avec une huitième place seulement au classement final en Ligue 1, le club phocéen a déçu et devrait donc se montrer très actif cet été pour se renforcer. Cinq joueurs vont d'ailleurs revenir à Marseille très prochainement.

Huitième de Ligue 1, l'OM a déçu et ne sera pas européen la saison prochaine. Un sacré coup dur pour les Marseillais qui font encore vivre un mercato agité. La priorité est pour le moment de trouver un nouvel entraîneur qui donnera ses directives pour le recrutement à venir. Quoi qu'il en soit, cinq joueurs vont déjà revenir.

Cinq joueurs font leur retour de prêt

En effet, La Provence confirme le retour imminent des joueurs prêtés à savoir Jordan Amavi, Konrad de la Fuente, François Mughe, Pol Lirola et Vitinha. Il faudra donc trouver des solutions, mais ce sera très difficile pour les trois premiers qui ne se sont pas distingués loin de l'OM. Lirola s'est en revanche relancé à Frosinone tandis que Vitinha pourrait toujours susciter les convoitises sur le mercato, mais le club phocéen se montrera gourmand pour un joueur recruté 32M€..

Trois départs sont déjà actés

Dans le sens inverse, trois départs sont déjà actés à savoir ceux de Jean Onana et Joaquin Correa, respectivement prêtés par Besiktas et l'Inter. Ce sera également le cas de Pape Gueye, dont le contrat arrive à échéance. Les grandes manœuvres vont donc bientôt débuter à l'OM.