Mercato - OM : Un gros transfert avec l'Atlético de Madrid cet été ?

Auteur d’une bonne saison sur le plan personnel avec l’OM, Leonardo Balerdi fait parti des convoqués pour les prochains matchs de l’Argentine. Et le défenseur central pourrait être l'un des grands acteurs du mercato estival côté marseillais, avec notamment un vif intérêt de l'Atlético de Madrid.

L’Olympique de Marseille pourrait être sur le point de perdre l’un de ses piliers défensifs cet été. Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin de 25 ans, a enchainé les performances convaincantes ces derniers mois. Arrivé à l’OM à l’été 2021 en provenance du Borussia Dortmund, Balerdi a su s’imposer comme un élément clé de l’arrière-garde marseillaise, alliant solidité défensive et capacité à relancer proprement.

Une saison de consolidation

Sous la direction de l’entraîneur de Gennaro Gattuso puis de Jean-Louis Gasset, Balerdi a franchi un cap cette saison, devenant un titulaire indiscutable et contribuant activement aux bonnes performances de l’OM en Ligue 1 et en compétitions européennes. L’argentin a disputé un total de 42 rencontres tout en inscrivant 2 buts et en délivrant 1 passe décisive. Sa polyvalence, sa lecture du jeu et sa capacité à jouer sous pression ont été des atouts majeurs pour l’équipe phocéenne. Toutefois, cette montée en puissance n’a pas échappé aux recruteurs des grands clubs européens...

Intérêt de l’Atlético de Madrid ?