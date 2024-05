Succession de Mbappé : Une star prête à dire oui au PSG ?

Axel Cornic

Ancien du LOSC désormais au Napoli, Victor Osimhen fait partie des favoris pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Son départ est quasiment certain avec une clause entre 120 et 130M€, mais les Parisiens doivent tout de même faire face à la concurrence de la Premier League ou encore du Bayern Munich.

Aux manettes du projet lillois par le passé, Luis Campos a réalisé quelques très jolis coups et Victor Osimhen est peut-être le plus grand. Pas étonnant donc de voir son nom caracoler tout en haut de la short-list du dirigeant portugais, au moment où le PSG doit trouver un successeur à Kylian Mbappé.

PSG : Riolo dénonce un énorme problème avec Hakimi ! https://t.co/oPO3QpgzAC pic.twitter.com/knINSJX4VL — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Qui va boucler le transfert d’Osimhen ?

L’été dernier déjà, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Campos avait tenté sa chance. Le Napoli ne souhaitait toutefois pas le laisser filer et a réclamé jusqu’à 200M€, ce qui a tué toute négociation. Mais la situation a radicalement changé, puisque les Napolitains veulent désormais le vendre et ont inséré une clause de départ entre 120 et 130M€ lors de sa prolongation, l’hiver dernier.

Après la Premier League, voilà le Bayern

Avec l’argent économisé sur le départ de Mbappé, le PSG semble n’avoir aucun mal à s’aligner sur la clause de départ d’Osimhen. Le danger vient plutôt de l’étranger, puisque l’attaquant de 25 ans plaît énormément en Premier League avec Chelsea ou encore Arsenal, mais également en Bundesliga, avec un Bayern Munich en quête de rachat après une saison décevante.

Il serait fan... de Paris !