PSG : Rêve du Qatar, il annonce son départ !

Axel Cornic

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Motta a fait ses premiers pas en tant qu’entraineur chez les U19 du club de la capitale avant de partir en 2019. Depuis, il a gravi les échelons et son Bologna est l’une des grandes surprises de la saison en Serie A, avec une miraculeuse qualification en Ligue des Champions acquise à la surprise générale.

Comme le FC Barcelone avec Pep Guardiola, le PSG rêve de voir l’un de ses anciens joueurs s’asseoir sur le banc. Et actuellement le candidat parfait n’est autre que Thiago Motta, qui après quelques expériences éphémères est rentré dans la cour des grands cette saison avec son Bologna.

« Merci Bologna, vous avez fait de moi un homme fier et heureux »

Le président Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais cessé de suivre ses progrès depuis qu’il quitté les U19 du PSG et cet été il sera libre, puisqu’il a annoncé son départ de Bologna. « Merci Bologna, vous avez fait de moi un homme fier et heureux. Au cours de ces deux années, nous avons vécu ensemble un cycle de grande croissance pour tout le monde, pour moi, pour les joueurs et aussi pour le club » a expliqué le technicien italien ce mercredi, dans un communiqué publié par l’ ANSA .

Quel avenir ?