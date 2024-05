Mercato - PSG : La presse italienne annonce une menace XXL !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit agir sur le mercato et frapper un très gros coup. Il pourrait bien s’agir de Victor Osimhen, déjà approché en vain l’été dernier selon nos informations et en instance de départ du côté du Napoli, avec une clause fixée entre 120 et 130M€. A moins qu’un géant européen ne vienne gâcher la fête...

Déjà alertés par les gros doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé il y a un an, les dirigeants du PSG avaient tâté le terrain pour lui trouver un remplaçant. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com comme le club parisien a tenté sa chance pour Marcus Thuram, mais surtout Victor Osimhen, avec à la fin deux échecs cuisants.

Osimhen, le choix parfait ?

Mais le PSG peut se rattraper avec l’ancien du LOSC, puisqu’il est clairement sur le départ au Napoli, avec son président qui brandit sa clause pour attirer l’attention des gros clubs européens. La presse italienne assure que les Parisiens seraient effectivement revenus aux nouvelles pour Victor Osimhen, qui pourrait bien devenir le grand numéro 9 que QSI cherche tant depuis le départ d’Edinson Cavani.

Le Bayern Munich y pense aussi...

Ce dossier a évidemment attiré l’attention d’autres clubs et en Premier League ils seraient plusieurs à sérieusement se questionner sur une offre, notamment Chelsea. Mais un nouveau front pourrait s’ouvrir pour le PSG, puisque Il Corriere del Mezzogiorno nous apprend ce jeudi que le Bayern Munich lorgnerait également Victor Osimhen. Déçus par la saison blanche qui vient de se terminer, les Bavarois souhaiteraient se rattraper sur le marché des transferts.

Mais a déjà Harry Kane !

Si la menace semble réelle, puisque le Bayern Munich n’aurait pas de problèmes à lever la clause d’Osimhen, ce dernier ne semble pas forcément séduit pour le moment. Toujours selon le quotidien italien, l’attaquant nigérian ne se verrait pas vraiment en Bavière, surtout à cause de la présence encombrante d’un certain Harry Kane qui est actuellement la grande star de l’équipe en attaque.