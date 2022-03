Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Verstappen après son titre de champion du monde !

Publié le 3 mars 2022 à 16h35 par T.M.

Sacré champion du monde de Formule 1 en 2021, Max Verstappen ne compte pas s’arrêter là.

A 24 ans, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a livré un duel exceptionnel avec Lewis Hamilton et a fini par devancer le Britannique lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021. Désormais, Verstappen va chercher à conserver sa couronne et il a clairement affiché ses ambitions pour la suite de sa carrière.

« Mon ambition est toujours de gagner des courses et des titres »